Politico: Литва намерена отменить уже выданные туристические визы россиянам

Политический обозреватель Politico сообщает, что МИД Литвы намерен призвать Европейский союз к отмене уже выданных туристических виз гражданам Российской Федерации.

Глава МИД Литвы Ландсбергис отметил, что «даже если ЕС запретит выдачу новых виз россиянам, у многих имеется большое количество долгосрочных виз, по которым они могут въезжать на территорию ряда европейских государств». Именно поэтому Литва призывает отменить ранее выданные визы.

Подобные меры предпринимают и другие государства Европейского союза. Так, с 18 август 2022 года, Эстония прекратила пропускать через свою границу граждан Российской Федерации (исключения составляют россияне, имеющие близкие родственные связи с эстонцами и сотрудники дипмиссии).

Аннулирование и запрет выдачи туристических виз может затронуть не только граждан Российской Федерации, но и Республики Беларусь (так как Беларусь является ближайшим российским союзником). В российском МИД отметили, что подобные действия повлекут за собой жесткие ответные меры.

Литва считает, что страны ЕС должны в ближайшее время найти совместное и эффективное решение, которое запретит выдачу виз «на максимально длительный срок». При этом, Ландсбергис отметил, что решение должно включать четкое «нет» для российских и белорусских туристов.