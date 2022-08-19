Польша в три раза сократила число выдаваемых виз россиянам

Правительство Польши приняло решение реже выдавать визы для граждан Российской Федерации на фоне ситуации в Украине. Количество выдаваемых виз сократилось более, чем в три раза.

С 24 февраля по 9 августа 2022 года число выданных виз гражданам Российской Федерации составило 4513, среди которых 659 гуманитарных, 813 рабочих, 14 туристических и только одна студенческая. По сравнению с первым полугодием прошлого года, число выдаваемых виз сократилось более, чем в три раза.

Всего за 2021 года россиянам выдано более 31,3 тысячи разрешений на въезд в Польшу. Среди них 17,3 тысячи рабочих виз, около одной тысячи учебных, 95 — туристических. Информации о получении учебных виз Польши гражданами Российской Федерации не отмечено.

В МИД Польши отметили, что уменьшение одобренных запросов связано не только с политической линией страны, но и с существенным сокращением количества работников дипломатических ведомств Польши в России.

Первый заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что ведомство работает над концепцией, которая позволит вообще не выдавать визы гражданам Российской Федерации. Ранее глава МИД Литвы призвал не только не выдавать визы для россиян, но и аннулировать имеющиеся.