В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота
Севастопольский губернатор Развожаев заявил, что над штабом Черноморского флота был сбит украинский беспилотник.
В субботу, 20 августа 2022 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале прокомментировал появившуюся в сети информацию о «прилётах» близ штаба Черноморского флота.
Развожаев подтвердил, что ВСУ попытались атаковать штаб флота, однако беспилотник был успешно нейтрализован постом воздушной обороны, в результате чего жертв и пострадавших нет. Все подробности произошедшего выясняются компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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