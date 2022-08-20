В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота

Севастопольский губернатор Развожаев заявил, что над штабом Черноморского флота был сбит украинский беспилотник.

В субботу, 20 августа 2022 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале прокомментировал появившуюся в сети информацию о «прилётах» близ штаба Черноморского флота.

Развожаев подтвердил, что ВСУ попытались атаковать штаб флота, однако беспилотник был успешно нейтрализован постом воздушной обороны, в результате чего жертв и пострадавших нет. Все подробности произошедшего выясняются компетентными органами.