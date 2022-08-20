Олаф Шольц рассказал о своей встрече с Алексеем Навальным

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботнем видеообращении высказался в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Он рассказал, что разговаривал с Навальным, когда тот выздоравливал в больнице в Берлине. По словам канцлера, это сильный человек, который не побоялся вернуться в Россию, чтобы бороться за демократию и верховенство закона.

Однако по возвращении Навальный был немедленно заключен в тюрьму. По мнению Шольца, это отражает угрозу свободе выражения мнений и заставляет людей бояться говорить то, что они думают.

Госдепартамент США 20 августа также призвал освободить Алексея навального из заключения.

Оппозиционер отбывает 11,5 лет лишения свободы после того, как был признан виновным в нарушении условно-досрочного освобождения, мошенничестве и неуважении к судебным обвинениям.

Он говорит, что все обвинения были сфабрикованы как предлог, чтобы посадить его в тюрьму и помешать его политическим амбициям.

46-летний мужчина вернулся в Россию в 2021 году из Германии, где его лечили от того, что, как показали западные лабораторные тесты, было попыткой отравить его нервно-паралитическим веществом советских времен.

Россия отрицает подобные предположения.