Минобороны РФ объявило о начале серийного производства новейшей сверхзвуковой ракеты Циркон

Бывшая жена Николаса Кейджа подала в суд на Эрику Джейн на сумму более 700 тысяч долларов из-за предполагаемых украденных средств

Бывшая девушка Николаса Кейджа Кристина Фултон подает в суд на Эрику Джейн и двух бывших адвокатов Girardi & Keese за предполагаемое мошенничество и кражу в иске на сумму более 700 000 долларов, поданном в пятницу.

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