Минобороны РФ объявило о начале серийного производства новейшей сверхзвуковой ракеты Циркон

Российская Федерация начинает серийное производства сверхзвуковых ракет класса "Циркон".

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил о поступлении в войска новейшего вооружения.

По словам главы российского оборонного ведомства, сверхзвуковая ракета класса "Циркон" была поставлена на серийное производство.

Также Сергей Шойгу отметил, что ракеты класса "Кинжал" будут продолжать выпускаться.

"Минобороны России начинает серийное производство ракет "Циркон" и продолжает производство ракет "Кинжал", - говорится в сообщении. ;

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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