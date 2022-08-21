Экс-офицер ВСУ задержан в Мелитополе по подозрению в диверсиях против России
21 августа в Мелитополе был задержан бывший украинский офицер, подозреваемый в антироссийских диверсиях.
Днём воскресенья пресс-служба временной гражданской администрации Мелитополя сообщила, что российские спецслужбы в городе задержали бывшего украинского офицера.
Известно, что задержанный экс-офицер ВСУ подозревается в совершении антироссийских диверсий, поскольку был замечен во время слежки за передвижением военной техники армии РФ.
Дальнейший обыск жилища подозреваемого показал, что в его доме находились оружие, компоненты для изготовления бомб, учебники по методам ведения войны и украинская символика.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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