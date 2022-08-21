Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского склада боеприпасов для HIMARS
Министерство обороны России сообщило об уничтожении склада снарядов под Одессой, где хранились ракеты для HIMARS.
Минобороны РФ 21 августа заявило об уничтожении склада боеприпасов для HIMARS. Удар по военному объекту в Одесской области был нанесен ракетой «Калибр».
На нем хранились снаряды для американских ракетных систем залпового огня HIMARS.
Ранее Минобороны России заявляло, что Вооруженные силы РФ уничтожили несколько зенитных установок HIMARS, но США не подтвердило ни одного такого случая.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
-
ВВС США подверглись в Кувейте «пропагандистской атаке», которая оказалась ложной
ВВС США заявили, что стали объектом «пропагандистской атаки» со стороны ранее неизвестной иракской боевой группы. Она сообщила, что нанесла беспилотный удар по американским войскам на авиабазе в Кувейте.Подробнее...
-
Новое исследование NHS показывает, когда и как долго люди с COVID остаются заразными
В первом в своем роде исследовании в реальном мире исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что четверть участников все еще способны передавать коронавирус через семь дней.Подробнее...
-
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific предлагает пилотам надбавки более 600 долларов, чтобы они летали в Китай
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific предлагает пилотам бонусы в размере более 600 долларов за полеты в китайские города, где проводится жесткая политика «нулевого COVID».Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу: ВС РФ трижды применяли ракету «Кинжал» в ходе спецоперации в Украине
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific предлагает пилотам надбавки более 600 долларов, чтобы они летали в Китай
В Севастополе беспилотник ВСУ упал на крышу штаба Черноморского флота
Reuters: китайские истребители снова пересекли линию Тайваньского пролива
Берлускони выступил за отказ Италии от газа из России