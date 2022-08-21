Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского склада боеприпасов для HIMARS

Министерство обороны России сообщило об уничтожении склада снарядов под Одессой, где хранились ракеты для HIMARS.

Минобороны РФ 21 августа заявило об уничтожении склада боеприпасов для HIMARS. Удар по военному объекту в Одесской области был нанесен ракетой «Калибр».

На нем хранились снаряды для американских ракетных систем залпового огня HIMARS.

Ранее Минобороны России заявляло, что Вооруженные силы РФ уничтожили несколько зенитных установок HIMARS, но США не подтвердило ни одного такого случая.