Шольц прибыл в Канаду в надежде найти замену газу из России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился с рабочим визитом в Канаду для проведения переговоров по энергетике и поиска замены российскому газу.
22 августа немецкое информационное агентство «Дойче Прессе-Агентур» сообщило, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Канаду, где до 23 августа планирует посетить ряд канадских городов, чтобы найти замену газа из России и спасти немцев от прогнозируемого зимнего энергетического коллапса.
Шольц отметил, что Канада богата природными ресурсами, поэтому он уверен в том, что налаживание более тесного сотрудничества между Берлином и Оттавой поможет Германии «слезть с газовой иглы» России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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