При обстреле Антоновского моста ВСУ из HIMARS пострадали 15 человек
Пресс-служба ВГА Херсонской области сообщила о ранении пятнадцати человек при обстреле Антоновского моста со стороны армии Украины.
22 августа пресс-служба временной гражданской администрации Херсонской области сообщила, что сегодня днём солдаты вооружённых сил Украины совершили новый обстрел Антоновского моста в Херсоне.
По данным ВГА Херсонской области, по итогам обстрела моста пострадали не менее пятнадцати человек, а на самом мосту начался сильный пожар.
Также сообщается, что обстрел ВСУ по Антоновскому мосту вёлся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по мосту попало десять снарядов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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