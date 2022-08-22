При обстреле Антоновского моста ВСУ из HIMARS пострадали 15 человек

Пресс-служба ВГА Херсонской области сообщила о ранении пятнадцати человек при обстреле Антоновского моста со стороны армии Украины.

22 августа пресс-служба временной гражданской администрации Херсонской области сообщила, что сегодня днём солдаты вооружённых сил Украины совершили новый обстрел Антоновского моста в Херсоне.

По данным ВГА Херсонской области, по итогам обстрела моста пострадали не менее пятнадцати человек, а на самом мосту начался сильный пожар.

Также сообщается, что обстрел ВСУ по Антоновскому мосту вёлся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по мосту попало десять снарядов.