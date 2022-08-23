Минобороны ФРГ: У Германии закончилось оружия для Украины

Германия исчерпала все ресурсы, которые можно было отправить в помощь украинской армии.

В Германии заявили, что страна не в состоянии наращивать поставки вооружения в Украину для помощи ВСУ.

Причиной такого развития событий в Берлине называют банальную нехватку ресурсов на своих складах.

По сообщению Министерства обороны Германии, у страны больше не резервов, которые можно было бы отправить в Украину.

"Мы подошли к допустимому пределу. Немецкая армия не может быть ослаблена ещё больше", — подчеркнули в Минобороны.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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