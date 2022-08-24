NI: Макрон стремится к газовому партнерству с Алжиром
Эммануэль Макрон на этой неделе отправляется в Алжир, бывшую французскую колонию и одного из крупнейших в мире производителей газа.
Но маловероятно, что президент Франции вернется с единственной вещью, ради которой европейские лидеры рыщут по всему миру: обязательствами по альтернативным поставкам сжиженного природного газа.
По словам французских чиновников, близких к президенту, несмотря на то, что Макрона будет сопровождать Кэтрин Макгрегор, главный исполнительный директор компании Engie SA, цель поездки не в том, чтобы заменить импорт газа из России. Кроме того, маловероятно, что у Алжира есть избыток предложения, чтобы предложить его Франции.
Энергетические рынки оказались в смятении с тех пор, как Россия начала сокращать поставки газа в Европу, что привело к тому, что канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Москву в использовании энергии в качестве оружия в ответ на санкции Европейского союза. Опасения по поводу экономики подтолкнули евровалюту к рекордно низкому уровню по отношению к доллару на этой неделе, а инфляция была самой быстрой за последние годы.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу: армия РФ сознательно замедляет темпы наступления в ходе спецоперации
Брежнева с сожалением вспомнила о своей жизни до спецоперации
Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины
Наталья Фриске подарит дочери на крестины серебряную погремушку
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации