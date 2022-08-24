WP: президент Украины Зеленский был готов уйти в отставку в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был готов подать в отставку в начале спецоперации для прекращения конфликта.

24 августа американская газета «Вашингтон пост», ссылаясь на слова главы киевского режима, заявила о том, что Владимир Зеленский был готов покинуть занимаемый им пост президента Украины, если бы это остановило конфликт в самом начале российской спецоперации.

Помимо этого отмечается, что Зеленскому поступали предложения от западных чиновников о помощи в пересечении границы Украины, что было расценено украинским президентом как желание Запада скорейшего окончания спецоперации, посредством капитуляции Киева.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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