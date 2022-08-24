Франция сталкивается с трудной зимой Макрон предупреждает о конце изобилия
Эммануэль Макрон предупредил французов, что они сталкиваются с жертвами и энергетическим кризисом, на первом заседании кабинета министров своего правительства после летних каникул.
Президент, выступая перед министрами в Елисейском дворце, сказал, что страна находится на “переломном этапе” и столкнулась с трудной зимой и новой эрой нестабильности, вызванной изменением климата и вторжением России в Украину.
Его предостерегающая и мрачная речь, которая была немедленно раскритикована оппонентами как непродуманная и пренебрежительная по отношению к безработным и беднякам страны, которые уже пошли на жертвы, прозвучала после лета экстремальных температур, широко распространенных лесных пожаров, засухи и штормов.
Макрон сказал, что Франция и французы чувствуют, что переживают серию кризисов, “каждый из которых хуже предыдущего”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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