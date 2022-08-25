Ангеле Меркель предложили стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил убежденность в том, что толька бывший канцлер Германии способна поспособствовать мирному урегулированию конфликта.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что несмотря на критику за её "катастрофическую политику" в отношении Кремля, именно Ангела Меркель смогла бы стать лучшим посредником в возможных мирных переговорах.

"Ангела Меркель, возможно, единственный политик в мире, который хорошо знает Владимира Путина и пользуется его уважением", — заявил дипломат.

Андрей Мельник подчеркнул, что Ангела Меркель могла бы внести существенный вклад в мирное урегулирование конфликта, так как другой бывший канцлер, Герхард Шрёдер, свой шанс упустил.