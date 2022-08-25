Пентагон озвучил сроки поставок оружия Украине в рамках военной помощи на 3 миллиарда долларов

В Министерстве обороны США сообщили,что поставки вооружений в рамках нового пакета помощи Украине начнётся через несколько месяцев.

Пресс-служба Пентагона передала, что в ходе брифинга заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что поставки оружия Украине в рамках нового пакета военной помощи начнутся уже через несколько месяцев.

"Поставки начнутся в ближайшие несколько месяцев", — сказал чиновник.

Коли Кол допустил, что ВСУ вполне могут получить американские истребители и в скором времени полностью перейти на западное вооружение.