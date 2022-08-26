В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ

Американский стратег Джошуа Хумински заявил, что главной проблемой ВСУ является состояние личного состава.

26 августа руководитель Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в своей статье для американского интернет-издания «Хилл» назвал проблему первостепенной важности свойственной Вооружённым силам Украины.

Хумински уверен, что главной проблемой ВСУ является уровень боевой подготовки военнослужащих, поэтому современное западное оружие не поможет украинским бойцам противостоять российской армии, а «наделать новых украинцев» Запад не сможет.