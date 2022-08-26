Шольц вслед за Байденом отказался поставлять Киеву оружие для ударов по РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что как и Джо Байден, он не станет отправлять Украине дальнобойное оружие.
В пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц дал интервью изданию T-Online, где публично заявил, что солидарен с позицией президента США Джо Байдена, отказавшегося поставлять Киеву дальнобойные орудия.
По мнению Шольца, Байден прав в том, что украинские войска могут использовать оружие большой дальности для атак на суверенные территории России.
Как и Джо Байден, Олаф Шольц считает, что применение таких орудий для ударов по России лишь введёт российско-украинский конфликт в более ожесточённую фазу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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