Шольц вслед за Байденом отказался поставлять Киеву оружие для ударов по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что как и Джо Байден, он не станет отправлять Украине дальнобойное оружие.

В пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц дал интервью изданию T-Online, где публично заявил, что солидарен с позицией президента США Джо Байдена, отказавшегося поставлять Киеву дальнобойные орудия.

По мнению Шольца, Байден прав в том, что украинские войска могут использовать оружие большой дальности для атак на суверенные территории России.

Как и Джо Байден, Олаф Шольц считает, что применение таких орудий для ударов по России лишь введёт российско-украинский конфликт в более ожесточённую фазу.