Артиллерия ВСУ перебила последнюю линию электропередач с ЗАЭС на Украину

В результате обстрела со стороны ВСУ оказалась перебитой последняя линия электропередач, ведущая из Запорожской АЭС на Украину. Поставки электроэнергии невозможны.

В интервью телеканалу Россия глава военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил о том, что в результате обстрелов со стороны ВСУ была уничтожена последняя линия электропередач, ведущая из атомной станции в Украину.

"По моей информации электроэнергия на правый берег Днепра не поставляется. Нет физической возможности это сделать", — заявил чиновник.

Виктор Рогов подчеркнул, что электроэнергия бесперебойно поставляется потребителям в Запорожской и Херсонской областях.