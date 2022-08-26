Артиллерия ВСУ перебила последнюю линию электропередач с ЗАЭС на Украину
В результате обстрела со стороны ВСУ оказалась перебитой последняя линия электропередач, ведущая из Запорожской АЭС на Украину. Поставки электроэнергии невозможны.
В интервью телеканалу Россия глава военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил о том, что в результате обстрелов со стороны ВСУ была уничтожена последняя линия электропередач, ведущая из атомной станции в Украину.
"По моей информации электроэнергия на правый берег Днепра не поставляется. Нет физической возможности это сделать", — заявил чиновник.
Виктор Рогов подчеркнул, что электроэнергия бесперебойно поставляется потребителям в Запорожской и Херсонской областях.
Опубликовано: Максим Алексеев
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