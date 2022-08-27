Минобороны России сообщило о срыве наступления ВСУ на юге Украины

В Министерстве обороны сообщили, что ВСУ попытались прорваться на Криворожском направлении, но были остановлены подразделениями ВДВ России.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что украинские формирования попытались начать наступление на Криворожском направлении. Прорвать оборону на этом участке фронта командование ВСУ пыталось силами своих мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты. Украинское наступление было остановлено силами Воздушно-десантных войск.

"Ударами артиллерии, вооружения боевых машин десанта, ПТРК, стрелкового оружия и гранатомётов подразделения ВСУ были остановлены", — говорится в сводке.

В военном ведомстве уточнили, что в ходе боёв погибло 20 украинских военнослужащих, подбито пять единиц бронетехники.