Безмолвие «доказательств»: была или нет встреча Сталина и Гитлера во Львове

Согласно официальной историографии, лидеры СССР и Германии общались через глав своих МИДов, но недавно появилась новая версия.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин лично встречались во Львове в 1939 году. Откуда взялась такая версия и какие есть доказательства в ее подтверждение?

В ходе передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1» бывший украинский лидер несколько лет назад подчеркнул, что «Гитлеру развязали руки», и это привело к печальным последствиям для СССР. Однако источник информации Кравчук не назвал.

Тем временем историк Джагир (Владимир) Наджафов рассказал, будто этот факт рассекретили архивы ФБР. Он ссылается на "обнаруженное" им рассекреченное послание шефа ФБР Джона Эдгара Гувера - в адрес Адольфа Берла, который являлся помощником Госсекретаря США. Документ датирован 19 июля 1940 года.

Гувер Берлу написал: из некоего «конфиденциального источника» стало известно о произошедшей встрече Сталина с Гитлером, о которой не знают другие мировые лидеры.

«После вторжения в Польшу и её раздела, Сталин и Гитлер тайно встретились во Львове 17 октября 1939 года», — передает слова Гувера Наджафов в книге «Пакт, изменивший ход истории».

Если верить этой версии, взамен устаревшего «Пакта о ненападении» вожди подписали новое «военное соглашение», и Сталин якобы сообщил об этом семерым членам Политбюро 28 октября. Более никаких данных о переговорах в письме Гувера не приводятся.

Наджафов не исключает, что этот документ может быть стратегической дезинформацией. Попытки историка найти в отечественных архивах подтверждение факту встречи либо посвящённому ей заседанию Политбюро не увенчались успехом.

Одним из косвенных доказательств он считает только опубликованное Эдвардом Радзинским свидетельство, что в 1939-м году во Львове проводилась полная эвакуация вокзала.

Меж тем, данная теория легко опровергается записями приема у Сталина, датируемых с 1924 по 1953 годы.

В частности, запись от 17 октября 1939 года свидетельствует, что в этот день Иосиф Виссарионович принял 10 человек. Приемы завершились только в 22.30 вечера.

Кроме того, осенью 1939 года во Львове произошли вооружённые столкновения Красной Армии и Вермахта, и вожди не стали бы встречаться в потенциальной зоне боевых действий, так как это противоречит правилам безопасности.