Яков Кедми сомневается в десанте активистов из Европы на Донбасс
По словам известного политолога в октябре на Донбасс намерены направиться активисты из Европы, но возможно будет не до того.
Поездку в ДНР и ЛНР инициирует австриец Вильхельм Лангталер, который считается противником НАТО и его милитаристской риторики в Европе.
По официальной информации делегаты из регионов центральной и западной Европы собираются приехать на Донбасс в конце октября. Яков Кедми считает, что поездка может и не состоятся.
К этому времени в Европе похолодает, поднимутся цены и усугубится энергетический кризис. Многие европейские политики говорят о массовых протестах активистов, прежде всего радикальных, которые стартуют осенью.
Поэтому, считает Кедми, вся активность Лангалтера и его товарищей будет направлена на решение внутриполитических проблем.
Опубликовано: Тарас Медведев
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