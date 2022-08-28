Яков Кедми сомневается в десанте активистов из Европы на Донбасс

По словам известного политолога в октябре на Донбасс намерены направиться активисты из Европы, но возможно будет не до того.

Поездку в ДНР и ЛНР инициирует австриец Вильхельм Лангталер, который считается противником НАТО и его милитаристской риторики в Европе.

По официальной информации делегаты из регионов центральной и западной Европы собираются приехать на Донбасс в конце октября. Яков Кедми считает, что поездка может и не состоятся.

К этому времени в Европе похолодает, поднимутся цены и усугубится энергетический кризис. Многие европейские политики говорят о массовых протестах активистов, прежде всего радикальных, которые стартуют осенью.

Поэтому, считает Кедми, вся активность Лангалтера и его товарищей будет направлена на решение внутриполитических проблем.