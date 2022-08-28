МВД Австрии опровергло информацию об «убийстве» Натальи Вовк

МВД Австрии опровергло заявление Exxpress о «гибели» Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.

28 августа российское новостное издание РИА сообщило, что пресс-служба Федерального министерства внутренних дел Австрии опровергло информацию об «убийстве» Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве военного корреспондента и политолога Дарьи Дугиной.

Ранее австрийское издание Exxpress с сомнительной репутацией заявило, что гражданка Украины Вовк якобы была найдена мёртвой с семнадцатью ножевыми ранениями и запиской в руке в своей съёмной квартире, место расположения которой не указывается.