МВД Австрии опровергло информацию об «убийстве» Натальи Вовк
МВД Австрии опровергло заявление Exxpress о «гибели» Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.
28 августа российское новостное издание РИА сообщило, что пресс-служба Федерального министерства внутренних дел Австрии опровергло информацию об «убийстве» Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве военного корреспондента и политолога Дарьи Дугиной.
Ранее австрийское издание Exxpress с сомнительной репутацией заявило, что гражданка Украины Вовк якобы была найдена мёртвой с семнадцатью ножевыми ранениями и запиской в руке в своей съёмной квартире, место расположения которой не указывается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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