Минобороны США набирает экс-афганских летчиков для отправки в Украину

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в военно-дипломатических кругах сообщает, что Пентагон готовит бывших афганских летчиков для отправки в Украину.

Набор военных летчиков, которые проходили службу в Афганистане, уже начался в Калифорнии. После переподготовки они будут переброшены в Польшу, а после — в Украину. Подготовка первой группы уже началась, в скором времени они отправятся в «командировку».

Источники сообщили, что подготовка к ведению боевых действий в Украине касается не только американских экс-летчиков, но и других военнослужащих, прошедших Афганистан и всевозможные «горячие точки».

Им предлагают заключить контракт, который предусматривает направление в районы боевых действий с первоначальной точкой командировки в Польши. Так как в Польше никаких боевых действий нет, то скорее всего речь идет о прохождении службы в Украине.

В военно-дипломатических кругах считают, что такая «помощь» Украине, сможет повлиять на конечные результаты российской специальной военной операции. При этом эксперты отмечают, что точечная отправка наемников только «оттянет неизбежное падение киевского режима».

Опубликовано: Кирилл Серебренников

 

 





 

 

 

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