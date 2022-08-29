Минобороны США набирает экс-афганских летчиков для отправки в Украину

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в военно-дипломатических кругах сообщает, что Пентагон готовит бывших афганских летчиков для отправки в Украину.

Набор военных летчиков, которые проходили службу в Афганистане, уже начался в Калифорнии. После переподготовки они будут переброшены в Польшу, а после — в Украину. Подготовка первой группы уже началась, в скором времени они отправятся в «командировку».

Источники сообщили, что подготовка к ведению боевых действий в Украине касается не только американских экс-летчиков, но и других военнослужащих, прошедших Афганистан и всевозможные «горячие точки».

Им предлагают заключить контракт, который предусматривает направление в районы боевых действий с первоначальной точкой командировки в Польши. Так как в Польше никаких боевых действий нет, то скорее всего речь идет о прохождении службы в Украине.

В военно-дипломатических кругах считают, что такая «помощь» Украине, сможет повлиять на конечные результаты российской специальной военной операции. При этом эксперты отмечают, что точечная отправка наемников только «оттянет неизбежное падение киевского режима».