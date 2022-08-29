Daily Express: британские ВВС перебазируют гражданские аэродромы под военные цели

Военно-воздушные силы Соединенного Королевства впервые с окончания Второй Мировой войны перебазируют часть гражданских аэродромов под военные цели на случай атаки основных баз.

По информации Daily Express, ВВС Великобритании начали переоборудовать небольшие гражданские аэродромы под военные цени на случай, если на основные базы будет совершена атака. Это происходит впервые за последние 80 лет — с окончания Второй Мировой войны.

Концепция Agile Combat Employment (ACE) была разработана ВВС Великобритании еще в 1940-х годах. Она позволяет обеспечить летчикам и командованию гибкость и надежность, а также расширить зону влияния на большее количество баз фактически без их создания.

ACE использовалась британскими ВВС в нескольких горячих точках, где присутствовал военный контингент НАТО. Тем не менее, на территории Великобритании переоборудование гражданских аэродромом не происходило более 80 лет.

Ранее стало известно, что Министерство обороны США тайно начало набор экс-афганских летчиков, которых перебросят в Украину. Сначала они пройдут переподготовку в Калифорнии, затем отправятся в Польшу, а оттуда в командировку в «горячую точку» согласно контрактам.