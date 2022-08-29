Welt: Эстония потребовала от ЕС увеличить военную помощь Украине

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Европейский союз единогласно должен увеличить военную помощь и поставки вооружение Украине.

Урмас Рейнсалу отметил, что Эстония предоставляет наибольший объем помощи Украине в виде поставок вооружения на душу населения. Он подчеркнул, что всем странам Евросоюза необходимо «действовать по этой схеме и идти по примеру».

Глава эстонского МИД не отрицает, что Европе «сложно стоять перед лицом огромных перемен». По его словам, это психологически сложно даже для такой сильной экономики ЕС как Германии. Тем не менее, он считает, что весь континент сейчас перестраивается и привел в пример Швецию и Финляндию с их стремлением вступить в НАТО.

Рейнсалу подчеркнул, что необходимо действовать быстро, так как ждать буквально нет времени, а делается «все еще слишком мало». По мнению главы МИД Эстонии, «мы не должны успокаиваться на том, что отправили несколько танков».

Ранее сообщалось, что в США проходит переподготовка военных летчиков, проходивших службу в Афганистане, для переброски на территорию Украины. Кроме того, в Великобритании впервые с окончания Второй Мировой войны ВВС переоборудуют небольшие гражданские аэродромы под военные цели.