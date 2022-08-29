ВКС России уничтожили пункт управления воздушного командования ВСУ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта управления воздушного командования "Восток" в районе Днепропетровска.

"В результате высокоточных ракетных ударов ВСК России по позициям ВСУ в районе Днепропетровска и в Херсонской области был уничтожен пункт управления воздушного командования "Восток", а также склад с боеприпасами 60-й пехотной бригады ВСУ . Уничтожено более 70 украинских националистов и 10 единиц техники", — сообщили в военном ведомстве.