ВКС России уничтожили пункт управления воздушного командования ВСУ
Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта управления воздушного командования «Восток» ВСУ.
Министерство обороны России сообщило об уничтожении пункта управления воздушного командования "Восток" в районе Днепропетровска.
"В результате высокоточных ракетных ударов ВСК России по позициям ВСУ в районе Днепропетровска и в Херсонской области был уничтожен пункт управления воздушного командования "Восток", а также склад с боеприпасами 60-й пехотной бригады ВСУ . Уничтожено более 70 украинских националистов и 10 единиц техники", — сообщили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении двух самолетов СУ-25 ВВС Украины в районе населенных пунктов Червоный Яр и Курдюмовка в ДНР.
Опубликовано: Максим Алексеев
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