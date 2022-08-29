Reuters: Илон Маск предсказал крах цивилизации в случае отказа от нефти
Генеральный директор Tesla и осноавтель SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отказа от нефти и газа мировую цивилизацию ждет катастрофа и дальнейший крах.
Илон Маск считает, что человечеству просто необходимо использовать нефть и газ в обозримом будущем, так как цивилизации без их потребления просто не хватит источников энергии и она может рухнуть.
На конференции в городе Ставангер (Норвегия) Маск заявил, что если смотреть на вещи реалистично, то «в краткосрочной перспективе человечество не сможет отказаться от нефтяных и газовых продуктов, иначе цивилизацию ждет катастрофа из-за нехватки энергии и дальнейший крах».
При этом Маск призвал провести дальнейшие исследования в вопросе бурения нефтяных скважин в Норвегии. По словам миллиардера, переход к устойчивым источникам энергии — один из самых серьезных вызовов для всего человечества, а процесс может занять несколько десятков лет.
Ранее Илон Маск призвал мировые правительства включить атомные электростанции (АЭС) на полную мощность. По его мнению, все страны мира должны наращивать производство ядерной энергии, а планы по отключению АЭС от сети — чистой воды безумие.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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