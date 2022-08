Какие из песен Леди Гага написала не для себя, а для других исполнителей

Немногим на самом деле известно, что знаменитая певица под псевдонимом Леди Гага пишет песни не только для себя, но и для других артистов.

На самом деле написание популярными исполнителями песен для своих коллег дело не совсем обычное, и встречается не так уж часто. А все потому, что шоу-бизнес это очень конкурентная среда, где за свое место под солнцем приходится постоянно бороться, даже если ты уже достиг мировой славы и популярности. К чему собственнолично создавать себе конкуренцию?

Однако, пример Леди Гаги продемонстрировал готовность певицы создавать музыкальные шедевры не только для себя, но и в сотрудничестве. Вот некоторые из песен, которые она отдала другим знаменитостям.

В 2008-м году Леди Гага еще не была знаменитостью мирового уровня, но уже на тот момент написала для альбома Бритни Спирс несколько песен. От произведения Тelephone Бритни отказалась сама. Впрочем, композиция не пропала, а впоследствии стала мировым хитом в исполнении самой Леди Гаги и Бейонсе. Бритни Спирс же оставила себе ненавязчивую песню Quicksand.

В том же году Леди Гага отметилась сотрудничеством с музыкальным коллективом из восьмидесятых годов Нью Кидс он зе Блок. Они готовили реновацию своего репертуара, и песня авторства Леди Гаги Фулл Сервис пришлась им как нельзя кстати. Работа с группой стала для нее возможной, благодаря продюсеру РедОн, который как раз и курировал ребят.

У Адама Ламберта в альбоме 2009-го года также есть песня авторства Леди Гаги под названием Fever. На самом деле она написала ее еще тремя годами ранее, но, когда ее собственный дебютный альбом был готов, песне в нем не нашлось места. Поэтому она уступила ее Ламберту.

Murder My Heart песня Майкла Болтона, которая также увидела свет в 2009-м году, это тоже песня Леди Гаги. По слухам, она является тайной поклонницей творчества этого певца.

А вот Трине досталась композиция от знаменитой певицы Let Dem Hoes Fight. Случилось это в 2010-м году. А вот в следующем 2011-м она уже порадовала живую легенду поп-музыки сэра Элтона Джона ставшей суперпопулярной композицией Hello, Hello. Ее исполнял знаменитый артист для мультфильма Гномео и Джульетта.

В этом же году в репертуаре еще одной звезды появилась песня Леди Гаги под названием Hypnotico. И речь идет не о ком нибудь, а о Дженнифер Лопез. Потом Леди Гага работала над фильмом Звезда Родилась, и написала песню для актера Брэдли Купера, которая называется Alibi.

А вот композиция The Greatest Thing, которую Леди Гага написала в 2008-м году, потенциально могла стать явлением в мире музыкальной индустрии, поскольку активно ходили слухи о ее дуэте с Шер, но в результате песня так и осталась официально не изданной. Уж по каким точно причинам сказать сложно.