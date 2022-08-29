Минобороны России рапортовало об уничтожении укрепрайонов «Айдара» и «Азова» в Днепропетровской области

МО РФ сообщило о разгроме полевых лагерей подразделений нацполков «Айдар» и «Азов» в Днепропетровской области Украины.

Лагеря боевиков на Днепропетровщине были уничтожены ВКС России с использованием высокоточного оружия, сообщили в ведомстве.

Был уничтожен также склад боеприпасов 108-й бригады теробороны ВСУ в районе Марганца в Днепропетровской области.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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