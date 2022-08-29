Глава Крыма Аксёнов опроверг информацию украинских СМИ о наступлении ВСУ

Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг информацию украинских СМИ о якобы наступлении украинских военных на Херсон.

29 августа глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что информация о якобы масштабном контрнаступлении Вооружённых сил Украины на юг, которая активно распространяется в сети представителями украинских СМИ, является фэйком.

Аксёнов убеждён, что подобные заявления являются частью информационно-психологической операции киевского режима для которой украинских солдат «бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта».