Глава Крыма Аксёнов опроверг информацию украинских СМИ о наступлении ВСУ
Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг информацию украинских СМИ о якобы наступлении украинских военных на Херсон.
29 августа глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что информация о якобы масштабном контрнаступлении Вооружённых сил Украины на юг, которая активно распространяется в сети представителями украинских СМИ, является фэйком.
Аксёнов убеждён, что подобные заявления являются частью информационно-психологической операции киевского режима для которой украинских солдат «бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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