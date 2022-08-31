Российская армия разгромила батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные нейтрализовали батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

В среду, 31 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга ведомства рассказал об очередной провальной атаке украинской стороны в Херсонской области.

Конашенков заявил, что российские военнослужащие успешно отразили попытку контрнаступления в районе села Сухой Ставок, в результате чего был разгромлен батальон 57-й отдельно мотопехотной бригады ВСУ, остатки личного состава которой в настоящее время продолжают успешно нейтрализоваться.