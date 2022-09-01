5 энергоблок Запорожской АЭС был остановлен после обстрела ВСУ
Глава ВГА Запорожской области Балицкий сообщил, что после начала массированной атаки со стороны ВСУ был полностью остановлен 5 энергоблок ЗАЭС.
В четверг, 1 сентября 2022 года, руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий специально для Первого канала сообщил, что из-за начала обстрела украинской стороной ЗАЭС в Энергодаре был полностью остановлен пятый энергоблок атомной станции.
Отмечается, что в настоящее время на шестьдесят процентов от общей мощности продолжает работать шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции, куда в скором времени должна прибыть экспертная группа миссии МАГАТЭ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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