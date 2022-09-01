Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Как сообщили сразу несколько источников «Автопаруса» в Кремле, рассмотрение вопроса о вхождении ЛНР и ДНР в состав России откладывается как минимум до ноября.
Референдумы, предварительно намеченные на сентябрь, не состоятся. По информации источников, в настоящее время Кремль обсуждает возможность их проведения до конца осени. Это касается не только Донецкой и Луганской народных республик, но также Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.
Отсрочку проведения референдумов объяснили тем, что изначально Кремль просчитывал несколько сценариев в зависимости от военной ситуации. Планировалось, что референдумы могут состояться как в близкой, так и в отдаленной перспективе, при этом под «близкой» подразумевался сентябрь, а под «отдаленной» — ноябрь. В качестве вероятной даты называется 4 ноября, когда в России празднуется День народного единства — но, по словам источников, в настоящее время это лишь предварительные прикидки.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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