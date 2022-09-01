Билан выпустил новый клип на Ютубе, посвящённый погибшим детям Донбасса

Дмитрий Билан выпустил новый клип, который посвятил детям Донбасса, которые не дожили до этого часа.

Исполнитель Дима Билан выпустил на Ютуб-канале новый клип на композицию Юрия Энтина "Крылатые качели". Артист посвятил песню детям Донбасса, которые погибли.

В видео певец сидит перед свечами, зажжеными в память о безвременно ушедших детях. Также в ролике демонстрируются фотографии погибших.

В описании говорится: "Клип, посвященный погибшим детям Донбасса. Для них больше не прозвучит школьный звонок»".

Фанаты знаменитости поблагодарили его в комментариях за важный посыл в новом клипе. Многие признались, что не сдержали слезы, просматривая клип.

Недавно Азиза и Илья Резник выпустили песню, посвящённую спецоперации России в Украине. Резник остался доволен исполнением своего произведения певицей.