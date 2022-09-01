Глава МИД РФ Лавров поразился заявлению Бербок о помощи для Украины
Министр иностранных дел России Лавров прокомментировал заявление своей немецкой коллеги Бербок о необходимости страдать ради Украины.
В четверг, 1 сентября 2022 года, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в МГИМО заявил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в очередной раз продемонстрировала мировой общественности свою русофобскую одержимость.
Лавров пояснил, что был крайне поражён «фантастическим признанием» главы внешнеполитического ведомства Германии Бербок, которая утверждает, что невзирая ни на что будет продолжать вынуждать страдать немцев ради помощи киевскому режиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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