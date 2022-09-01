Макрон пообещал сделать французскую армию первой по оснащённости в Европе
Президент Франции Макрон заявил, что в 2024 году французская армия станет первой по оснащённости войск в Европе.
В четверг, 1 сентября 2022 года, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления на Конференции послов в Париже, сделал громкое заявление касательно боеспособности и технического оснащения французских Вооружённых сил.
Макрон с уверенностью заявил, что уже в 2024 году французская армия возглавит список самых оснащённых войск во всей Европе, благодаря военной программы, которая реализуется с 2019 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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