Заявки на поставку газа по трубопроводу «Северный поток-1» из России в Европу будут поданы в начале 3 сентября
Заявки на поставку газа из России в Европейские страны должны быть поданы не позднее 3 сентября, сообщается на сайте оператора в четверг.
Заявки на газ составили 14 437 507 киловатт-часов в час (кВтч/ч) с 2 до 3 часов ночи по центральноевропейскому времени 3 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на веб-сайт.
Информационное агентство описало заявки как, по сути, запросы на пропускную способность для транспортировки газа, которые могут быть изменены поставщиком при необходимости. Когда они изменяются, они описываются как деноминации, но они также могут быть изменены.
На этой неделе "Газпром" сообщил, что трехдневное техническое обслуживание компрессорной станции "Портовая" продлится с 31 августа, 1 час ночи по Гринвичу (3 часа ночи по центральноевропейскому времени) до 3 сентября, 1 час ночи по Гринвичу (3 часа ночи по центральноевропейскому времени).
Опубликовано: Силивончик Алина
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