ВКС России уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении командного состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

2 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга доложил об уничтожении российскими воздушно-космическими силами командного состава 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ близ села Михайловка в ДНР.

Отмечается, что в результате высокоточного удара ВКС РФ по позициям 56-й украинской мотопехотной бригады были уничтожены восемнадцать военнослужащих и двенадцать членов офицерского состава, а также тридцать один военнослужащий получил ранения различной степени тяжести.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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