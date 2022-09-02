ВКС России уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ

Главу буддийского храма в Луизиане обвинили в вербовке вьетнамских монахинь для секса

Руководителю буддийского храма в Луизиане предъявлен гражданский иск после того, как его обвинили в вербовке монахинь из Вьетнама и в сексуальных домогательствах, в том числе в предполагаемом оплодотворении одной из них.

Подробнее...