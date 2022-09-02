Россия пожаловалась, что Лаврову не дают визу для поездки на встречу ООН в Нью-Йорк

Россия запросила у США 56 виз, чтобы позволить министру иностранных дел России Сергею Лаврову и его делегации поехать в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в Организации Объединенных Наций, но не получила ни одной.

В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу посол России в организации Василий Небензя указал, что это вызывает тревогу.

Он отметил, что в течение последних нескольких месяцев Вашингтон постоянно отказывает в выдаче въездных виз ряду российских граждан, которые являются делегатами на мероприятия ООН.

Представитель американского Госдепартамента заявил, что США серьезно относятся к своим обязательствам в качестве страны пребывания ООН.

Он сказал, что визовые записи являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США, поэтому они не могут комментировать отдельные случаи.

Согласно «соглашению о штаб-квартире» ООН 1947 года, Соединенные Штаты обязаны разрешать доступ в ООН для иностранных дипломатов.

Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам безопасности, терроризма и внешней политики.

По словам представителя Госдепартамента, ежегодно в США обрабатываются сотни виз для делегатов России на мероприятиях ООН.