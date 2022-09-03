ВСУ нанесли артиллерийские удары по Брянской области России

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле приграничных территории со стороны армии Украины.

В своём официальном Tegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская армия нанесла артиллерийские удары по Погарскому району. В результате обстрела пострадавших нет. Повреждены линии электропередач и дорожное полотно.

"Со стороны Украины был нанесен артиллерийский удар. Под обстрел попало село Кистер Погарского района. Среди населения пострадавших нет. Повреждены объекты инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Чиновник рассказал, что на месте работают эксперты. Повреждения восстанавливаются.