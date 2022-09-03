Минобороны РФ: армия Украины попыталась захватить Запорожскую АЭС
Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о попытке захвата Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ.
Министерство обороны России информирует, что солдаты вооружённых сил Украины произвели неудачную попытку захвата АЭС в городе Энергодар Запорожской области.
По данным российского оборонного ведомства, ВСУ попытались взять под свой контроль атомную электростанцию в Запорожье после того, как на её территорию прибыла делегация от МАГАТЭ.
Член совета ВГА Запорожской области сообщает, что украинские военные попытались высадиться в Запорожье на трёх направлениях, однако эти попытки были неудачными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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