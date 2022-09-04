Российское оборонное ведомство сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с подвесными боеприпасами для ударов по ЗАЭС.

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, все восемь БПЛА не долетели до цели Запорожской АЭС и были блокированы средствами РЭМ РФ. В ходе контрнаступления ВСУ также потеряли за сутки более 150 военнослужащих.

Попытки закрепиться в николаево-криворожском направлении были подкреплены украинскими истребителями Су-25, тем не менее, ВСУ не смогли занять позиции.

В ходе боестолкновения, российская авиация и артиллерия за сутки поразила четыре пункта управления, в том числе и штаб националистического формирования «Кракен». Кроме того, этими же средствами были уничтожены три склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области.

В ходе штурма ВКС России ликвидировали до 50 иностранных наемников утрами по двум пунам дислокации в Донецкой народной республики (ДНР), а также ликвидировали 110 боевиков 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в Харьковской области и ДНР.