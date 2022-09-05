Bloomberg: Кремль обвиняет Европу в закрытии трубопровода «Северный поток-1»

Кремль обвинил европейских политиков в закрытии газопровода «Северный поток-1», одного из основных маршрутов поставок газа, заявив, что их экономические санкции в отношении России помешали «Газпрому» обслуживать газопровод.

Если европейские страны настолько абсолютно абсурдно хотят испортить себе жизнь и принимают решение отказаться от технического обслуживания своего оборудования, если быть точным, оборудования, которое принадлежит ”Газпрому", но которое они обязаны ремонтировать по контракту, это не вина "Газпрома", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому государственному телевидению, сообщает "Интерфакс".

Это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях.