Bloomberg: Кремль обвиняет Европу в закрытии трубопровода «Северный поток-1»
Кремль обвинил европейских политиков в закрытии газопровода «Северный поток-1», одного из основных маршрутов поставок газа, заявив, что их экономические санкции в отношении России помешали «Газпрому» обслуживать газопровод.
Если европейские страны настолько абсолютно абсурдно хотят испортить себе жизнь и принимают решение отказаться от технического обслуживания своего оборудования, если быть точным, оборудования, которое принадлежит ”Газпрому", но которое они обязаны ремонтировать по контракту, это не вина "Газпрома", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому государственному телевидению, сообщает "Интерфакс".
Это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях.
Опубликовано: Силивончик Алина
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