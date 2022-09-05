FT: Россия не будет поставлять газ в Европу до полного снятия санкций

Издание Financial Times утверждает, что Россия отказывается поставлять газ европейским странам до тех пор, пока они не снимут все санкции с Москвы.

5 сентября журналисты международной газеты Financial Times со ссылкой на неназванный источник сообщили, что правительство России приняло решение полностью отказаться от поставки газа в страны Европы.

По данным аналитиков Financial Times, Москва не возобновит прокачку газа в европейские государства до тех пор, пока они полностью не снимут санкции с России.

Примечательно, что накануне пресс-служба российской компании "Газпром" объявила о полном прекращении работы "Северного потока" на неопределённый срок.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 