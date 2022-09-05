Стремоусов: в Херсонской области часть сил ВСУ уничтожили в «огневых мешках»

Заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион обернулось поражением.

Стремоусов отметил, что попытки наступления со стороны Украины продолжаются, однако по итогу оказываются провальными. По его словам, часть сил ВСУ удалось специально заменить в «огневые мешки» и уничтожить. Он подчеркнул, что «ни о какой сдачи территории, о которой заявляет украинская сторона, речи не идет».

Ранее Стремоусов сообщил, что из-за обстрелов ВСУ Антоновский мост в Херсонской области находится в аварийном состоянии. В данный момент проехать по нему невозможно (разве только на мотоцикле).

Заместитель главы администрации региона подчеркнул, что мост не рухнул, однако «продырявлен настолько», что автомобили и автобусы по нем проехать не смогут. По его словам, ВСУ наносят удары не только по мосту, но и баржам, которые идут через реку Днепр с гражданскими грузами и людьми.

Он добавил, что ВСУ предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, однако как и предыдущие, она закончилась полным провалом: ВС РФ обнаружили противника и уничтожили с помощью комплекса «Ирония».