Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией

Уильям Перри, руководивший Пентагоном в период правления президента Билла Клинтона, высказал мнение, что корни нынешнего конфликта между Вашингтоном и Москвой берут начало в 190-х годах.

Как заявил экс-глава Пентагона в своей статье, написанной для портала Outrider, западные государства во главе с США оказались неспособными осознать истинное влияние такой мощной ядерной державы, как Россия, на мировой порядок.

Уильям Перри признал, что расширение НАТО на Восток стало в свое время настоящей провокацией для Кремля.

В свою бытность главой Пентагона он высказывался против приема в состав Североатлантического альянса новых стран из бывшего социалистического блока, поскольку был убежден, что это приведет к серьезному осложнению российско-американских отношений.

По словам Перри, до расширения Североатлантического альянса на Восток Россия и США спокойно и планомерно развивали отношения, что могло бы в перспективе привести к настоящему глобальному партнерству.