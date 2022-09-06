Экс-глава Пентагона заявил о неправоте США в конфликте с Россией
Уильям Перри, руководивший Пентагоном в период правления президента Билла Клинтона, высказал мнение, что корни нынешнего конфликта между Вашингтоном и Москвой берут начало в 190-х годах.
Как заявил экс-глава Пентагона в своей статье, написанной для портала Outrider, западные государства во главе с США оказались неспособными осознать истинное влияние такой мощной ядерной державы, как Россия, на мировой порядок.
Уильям Перри признал, что расширение НАТО на Восток стало в свое время настоящей провокацией для Кремля.
В свою бытность главой Пентагона он высказывался против приема в состав Североатлантического альянса новых стран из бывшего социалистического блока, поскольку был убежден, что это приведет к серьезному осложнению российско-американских отношений.
По словам Перри, до расширения Североатлантического альянса на Восток Россия и США спокойно и планомерно развивали отношения, что могло бы в перспективе привести к настоящему глобальному партнерству.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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