Евросоюз требует, чтобы Турция прекратила угрозы в адрес Греции

Пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля Питер Стано заявил, что ЕС обеспокоен враждебными высказываниями турецкого лидера Эрдогана в адрес Греции.

На днях президент Турции обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море и сказал, что его страна готова сделать все необходимое, когда придет время.

Исторические соперники, а также другие члены НАТО, Турция и Греция расходятся во мнениях по самым разным вопросам: от полетов и статуса островов Эгейского моря до морских границ и углеводородных ресурсов в Средиземном море, а также по этническому расколу Кипра.

Стано отметил, что постоянные враждебные высказывания политического руководства Турции в адрес Греции вызывают серьезную озабоченность и полностью противоречат столь необходимым усилиям по деэскалации в Восточном Средиземноморье.

Он уточнил, что угрозы и агрессивная риторика неприемлемы и должны прекратиться, а также напомнил о необходимости соблюдать требования ЕС о мирном урегулировании разногласий.

По словам Стано, Евросоюз ожидает, что Турция будет серьезно работать над снижением напряженности на устойчивой основе в интересах региональной стабильности в Восточном Средиземноморье и в полной мере уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ЕС.

Анкара недавно обвинила Афины в вооружении демилитаризованных островов Эгейского моря, что Греция отвергает.

Турция заявляет, что острова Эгейского моря были переданы Греции по договорам 1923 и 1947 годов при условии, что она не будет их вооружать.