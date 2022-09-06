Глава временной гражданской администрация Запорожской области Евгений Балицкий в своем разговоре с РТ заявил, что ВСУ обстреливают освобожденные территории, чтобы на них появились натовские базы.

Глава ВГА Запорожья Балицкий утверждает, что все это делается для того, чтобы сделать землю на которой живут люди непригодной. Именно поэтому Киев бьет по атомной станции, поджигает поля, разрушает элеваторы и устраивает диверсии.

Евгений Балицкий считает, что Украина потеряла для себя эти территории и людей. Поэтому украинские военные просто уничтожают все, что могут.