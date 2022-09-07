РАР: Минобороны Польши подписало контракт о покупке оружия на $1,5 млрд
Издание РАР утверждает, что польское Министерство обороны ратифицировало контракт о покупке вооружений у западных партнёров на рекордную сумму.
Газета РАР сообщает, что накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак совместно с другими членами правительства за два дня в совокупности подписал контракты на закупку Варшавой вооружений в сумму 1,5 миллиарда долларов, что эквивалентно семи миллиардам злотых.
Известно, что в подписанные контракты входят машины для артиллерийской разведки, центры по управлению и обслуживанию систем противовоздушной обороны, боевые машины и прочее оборудование.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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