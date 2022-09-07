РАР: Минобороны Польши подписало контракт о покупке оружия на $1,5 млрд

Издание РАР утверждает, что польское Министерство обороны ратифицировало контракт о покупке вооружений у западных партнёров на рекордную сумму.

Газета РАР сообщает, что накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак совместно с другими членами правительства за два дня в совокупности подписал контракты на закупку Варшавой вооружений в сумму 1,5 миллиарда долларов, что эквивалентно семи миллиардам злотых.

Известно, что в подписанные контракты входят машины для артиллерийской разведки, центры по управлению и обслуживанию систем противовоздушной обороны, боевые машины и прочее оборудование.