Россиянин установил мировой рекорд по подтягиваниям в минуту на полях ВЭФ
Гражданин России Виктор Филипов установил новый мировой рекорд по подтягиваниям в минуту на полях Восточного экономического форума.
Журналисты российского информагентства ТАСС сообщают, что во время Восточного экономического форума российский спортсмен Виктор Филипов установил новый мировой рекорд по подтягиваниям на турнике за одну минуту, подтянувшись 78 раз за 60 секунд. При этом Филипов подтягивался крайне широким хватом, делая амплитудные рывки, что не влияло на чистоту, но влияло на частоту подтягиваний.
Примечательно, что ранее Виктор Филипов установил другой мировой рекорд по подтягиваниям, когда смог подтянуться на туркине 29 раз за минуту с гирей в 32 кг на поясе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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